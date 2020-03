OM – Mercato : le futur remplaçant de Payet déjà déniché ?

true

Visiblement, la période de pause dans les compétitions permet à l’OM d’affiner ses observations. Et l’une d’elles mènerait aux Pays-Bas.

Dans quelques mois, si la saison peut s’achever après l’épidémie de coronavirus, l’OM jouera forcément gros lors du Mercato estival. Le club olympien, confronté à des moyens limités, va devoir dégraisser tout en essayant de se renforcer.

Voilà pourquoi la quête de renforts à potentiel semble être la priorité. En ce sens, le Phocéen relaie des informations d’Owngoalnigeria. L’OM serait sur la trace de Chidera Ejuke, ailier gauche de 22 ans qui évolue au club néerlandais d’Heerenveen. Avec ses 9 buts et ses 4 passes décisives, Ejuke réalise une belle saison et son profil pourrait permettre de préparer la succession de Payet sur le côté gauche marseillais.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Néanmoins, alors que l’Ajax serait aussi sur sa trace, l’agent du joueur a tenu à tempérer l’intérêt marseillais. « Ejuke a bien performé cette saison et, comme souvent, des informations ont été prises à son sujet, mais pour l’instant il n’y a rien avec Marseille. Ejuke est très content à Heerenveen et espère terminer la saison le plus haut possible lorsque la compétition reprendra », a-t-il précisé.