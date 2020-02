OM – Mercato : le jeune Cheick Souaré par intéressé par Schalke 04 ?

true

Annoncé en contacts avec Schalke 04 et le FC Porto, le jeune Cheick Souaré sera plus proche d’un premier contrat pro à l’OM que d’un départ.

L’entraînement de l’OM était ouvert au public, ce mardi matin. L’occasion de voir le jeune Cheick Souaré (17 ans) à l’œuvre, lui dont on dit le plus grand bien au centre de formation. Milieu de terrain gaucher box to box, il est en négociations avec Andoni Zubizarreta pour parapher un premier contrat professionnel.

Mais voilà que L’Equipe annonce que Schalke 04 et des clubs portugais, dont le FC Porto, l’auraient contacté. Se dirige-t-on vers un nouveau Isaac Lihadji ? A priori non. Le site Le Phocéen explique, via son journaliste Bastien Cordoleani, spécialisé chez les jeunes, que la priorité de Souaré est de rester à l’OM, pas l’argent.

« Il n’est pas question pour lui de terminer sa formation ailleurs qu’en France, et sa priorité est de rester à l’OM, c’est très clair. Il est évident qu’il lorgne vers un premier contrat pro, ce qui est une étape normale. Mais, au-delà de ça, il attend avant tout un signe de la part de l’OM, et sa présence actuelle à l’entraînement des pros en est un. Après, les dirigeants vont devoir prendre une décision rapide, sinon, un départ serait clairement envisageable. »