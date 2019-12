OM – Mercato : le LOSC perturberait le dossier Isaac Lihadji !

false

D’après « Foot Mercato », le LOSC aurait formulé une offre de contrat à Isaac Lihadji (OM, 17 ans), libre de signer dans le club de son choix à l’été 2020.

Faute d’être parvenu à ficeler le premier contrat professionnel d’Isaac Lihadji (17 ans) plus tôt, l’Olympique de Marseille s’expose à un vrai danger avec son jeune ailier, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Il faut dire que les menaces viennent de toutes parts depuis l’excellente Coupe du Monde U17 réalisée par Lihadji.

A l’étranger, plusieurs grands clubs parmi lesquels le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus de Turin, Barcelone ou encore Arsenal ont pris contact avec le Minot… Mais la menace peut aussi venir de l’Hexagone et plus particulièrement du LOSC.

Meilleur salaire, projet plus sécuritaire à Lille

Si l’on en croit « Foot Mercato« , le club nordiste a offert un contrat à l’international tricolore avec des conditions financières très avantageuses. On parle d’un salaire de 45 000€ mensuel assorti d’une prime à la signature d’un montant supérieur à 1 M€. Une offre plus intéressante que celle formulée jusqu’à présent par Andoni Zubizarreta (35 000€ mensuel + 500 000€ de prime à la signature).

A côté de ça, le clan Lihadji – qui n’avait pas spécialement érigé l’argent comme priorité numéro 1 – commence réellement à s’interroger. Dans l’entourage du jeune ailier, chouchou de Villas-Boas, on « craint que la pression de l’environnement marseillais nuise à la progression du jeune joueur ». Le LOSC offre non seulement un environnement plus tranquille mais une vraie chance de progression avec le départ programmé de Jonathan Ikoné en fin de saison (Angleterre).