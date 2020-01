OM – Mercato : le LOSC touche au but pour Isaac Lihadji

true

La renaissance d’Andoni Zubizarreta à l’OM va forcément en prendre un coup. Auteur d’un recrutement remarqué l’été dernier, le directeur sportif espagnol semble s’être manqué sur le dossier Isaac Lihadji.

Réaction du clan Isaac #Lihadji dans La Provence : «On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’#OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix.»#TeamOM #MercatOM — Fabien (@Beye13) January 7, 2020

Les négociations entre l’OM et l’entourage de l’attaquant de 17 ans ont en effet été rompues hier matin, alors que Zubizarreta se disait confiant fin 2019. Le 19 décembre, une réunion avait même rassemblé le dirigeant olympien et le clan Lihadji. L’OM avait progressivement haussé son offre pour répondre aux demandes formulées cet été par l’agent du joueur. Depuis cette dernière réunion, l’entourage de l’attaquant marseillais n’avait pas donné de nouvelles.

Le LOSC et Dortmund au coude à coude

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix », a assuré l’entourage de l’ailier dans La Provence. Selon L’Équipe, le LOSC et le Borussia Dortmund sont en pole pour l’attirer. Les deux clubs auraient été séduits par les performances de Lihadji à la Coupe du monde U17 au Brésil. Durant cette compétition, il avait marqué trois buts et atteint les demi-finales avec les Bleuets.