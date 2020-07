OM – Mercato : le plan B de Niang (Stade Rennais) tout proche de signer ?

true

Trop chère pour les finances de l’OM, la piste M’Baye Niang s’éloigne. Les Olympiens auraient avancé leur pion pour Islam Slimani

Avec de maigres finances, l’OM va devoir être malin pour se renforcer sur le mercato estival. André Villas-Boas aimerait doubler tous les postes de l’effectif marseillais pour bien figurer dans toutes les compétitions. En plus d’un arrière gauche, un avant-centre, pour concurrence Benedetto, est demandé par le technicien lusitanien.

Depuis la fin de la saison, M’Baye Niang (25 ans) a clamé son envie de rejoindre le club de la Canebière. L’intérêt est réciproque. Mais, l’OM n’est pas disposé à offre plus de 20 millions d’euros au Stade Rennais. Du coup, le Sénégalais, engagé jusqu’en 2023 en Bretagne, s’éloigne de plus en plus d’une arrivée au Vélodrome.

L’OM proche d’un accord pour Slimani ?

Depuis des mois, les médias font écho d’un intérêt de l’OM pour Islam Slimani. À 32 ans, l’Algérien sort d’un prêt concluant avec l’AS Monaco. En 18 matches de Ligue 1, le buteur a inscrit 9 buts et offert 7 passes décisives. De belles statiques qui attisent l’appétit.

Aujourd’hui, TodoFichajes va plus loin. Le site spécialisé sur le mercato parle d’un « accord proche entre l’OM et Leicester sur une offre de 6M€ ». Engagé jusqu’en 2021 avec l’actuel 4e du championnat anglais, Islam Slimani pourrait être partant pour une aventure en ciel et blanc et un retour en Ligue 1.

Mais, la piste Slimani parait surprenante. Le profil du natif d’Alger (Algérie) ne correspond pas à la deuxième phase du projet Frank McCourt qui doit amener à l’équilibre financier. Le champion d’Afrique 2019 est âgé, son salaire est élevé et les perspectives d’une plus-value sont faibles. À voir donc, si la rumeur se confirme ces prochains jours.