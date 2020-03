OM – Mercato : le plan de Marseille face au fair-play financier aurait évolué !

true

Conscient qu’il sera difficile de tenir les objectifs, l’OM se prépare à des sanctions aggravées de l’UEFA… Mais ne redoute pas l’exclusion des Coupes européennes pour autant.

Comme l’a confirmé « L’Equipe » ce jeudi, l’Olympique de Marseille ne sera pas protégé de sanctions supplémentaires du fair-play financier malgré les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus qui frappe l’Europe. En effet, l’ICFC n’effacera aucune ardoise et l’OM, déféré devant la chambre de jugement de l’UEFA, devra répondre de ses finances pour ne pas avoir respecté les temps de passage de l’accord de règlement qu’il a signé il y a un an.

L’OM ne respectera pas son accord de règlement

D’après l’excellent site « Football Club de Marseille », l’OM – qui n’a pas respecté ses engagements auprès de l’ICFC – prévoyait déjà, avant même la crise du Covid-19, de ne pas tenir ses objectifs de ventes d’ici au 30 juin. Frank McCourt et ses équipes s’attendaient donc bel et bien à voir leurs sanctions imposées (6 M€ d’amende + seulement 23 joueurs inscrits sur ses listes européennes au lieu de 25) aggravées.

Une provision sur une future amende dans les comptes ?

FCM – qui s’est plongé dans les comptes de l’OM – assure que la direction a déjà provisionné une petite somme d’argent (1 M€) en prévision d’une nouvelle amende infligée par l’UEFA. Au club, on s’attendrait surtout à des sanctions pécuniaires (encadrement du recrutement et amende) plus qu’à un renvoi des Coupes d’Europe comme Manchester City ou le Milan AC. Réalité de marché ou optimisme béat ?