OM – Mercato : le projet Aldridge est limpide, un agent l’explique

Alors que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 affichent un déficit cumulé de 150 M€, l’Olympique de Marseille pèse pour près des deux tiers du chiffre global avec des pertes annoncées à 91,5 M€ sur l’exercice 2018-2019. Une situation qui explique en partie les difficultés de l’OM sur les deux derniers marchés des transferts.

Agent de joueur proche de l’OM, Yvan Le Mée s’est confié à « Foot01 ». Il s’est notamment montré très alarmiste au niveau de l’état des finances olympiennes sur la saison en cours : « Marseille est plus que dans le rouge au niveau économique », a-t-il glissé, parlant de l’arrivée de l’anglais Paul Aldridge comme « une goutte d’eau dans un océan ».

« Je ne pense pas qu’il vient pour se mêler de la direction sportive »

Pour lui, le dirigeant britannique n’empiètera pas sur les plates-bandes d’André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta concernant le recrutement, se focalisant sur un autre projet. « Aujourd’hui, la direction a tout simplement pris ce consultant extérieur pour faire de la vente de joueurs sur le marché anglais (…) Le marché numéro un, celui où il y a le plus d’argent, c’est l’Angleterre. Aldridge, c’est un Anglais qui connaît bien les clubs de PL. Donc avec lui, ce sera certainement plus facile de trouver un club à des joueurs afin de combler le bilan financier qui est de 80 M€. Aldridge, c’est plutôt une arme supplémentaire, s’il n’intervient que sur les ventes du marché anglais. Je ne pense pas qu’il vient pour se mêler de la direction sportive ».