OM – Mercato : le spectre d’un recrutement au rabais se précise

true

Les finances dans le rouge et la crise liée au coronavirus laissent à penser que l’OM ne sera pas en mesure de recruter lors de la prochaine intersaison.

Entre la pression du fair-play financier à cause du déficit de 90 M€, les conséquences désastreuses du break imposé par le coronavirus et l’incertitude liée à la qualification pour la Champions League, les temps sont durs pour l’OM. Ce qui annonce une intersaison des plus poussives, à en croire le journaliste de footballclubdemarseille Benjamin Courmes.

« Je me demande si l’on ne va pas revivre la dernière année de transition avec MLD et Franck Passi où il est obligé de bricoler complètent en allant chercher des joueurs en prêt, et en fin de contrat… Je pense qu’ils vont également devoir comme à cette époque liquider une partie de l’effectif. »

« Il faudra donc être capable d’aller te chercher un Bafé Gomis en prêt, un Florian Thauvin, un William Vainqueur, un Sakai. Vu les finances du club la prochaine intersaison pourrait bien ressembler à ça. »