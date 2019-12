OM – Mercato : le Stade de Reims compte bien verrouiller Boulaye Dia

true

A défaut d’avoir beaucoup de moyens, l‘OM tente au moins d’avoir des idées pour se renforcer. Et l’une d’elles mène au Stade de Reims. L’Equipe a annoncé il y a quelques jours l’intérêt du club phocéen pour Boulaye Dia, qui se révèle cette saison sous les ordres de David Guion.

Seulement, en plus des moyens très limités des Marseillais qui ne recruteront pas sans vendre, deux obstacles s’annoncent difficilement surmontables. D’après le Phocéen, « le président Jean-Pierre Caillot n’a pas du tout l’intention de vendre Dia cet hiver, d’autant que son club se porte très bien et n’a pas besoin d’argent après les ventes d’Édouard Mendy à Rennes et de Björn Engels ».

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Par ailleurs, la même source affirme que le Stade de Reims a même la volonté de verrouiller son attaquant sur le long terme. Des discussions auraient lieu pour une prolongation et une revalorisation de son contrat qui se termine en 2022. Une extension de bail qui pourrait être officialisée dans les semaines à venir. De quoi mettre un terme de manière précoce à la rumeur Dia à l’OM.