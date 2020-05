OM – Mercato : le Stade Rennais aurait fixé le tarif de Niang

true

Alors que son nom est évoqué à l’OM, M’Baye Niang, qui a reconnu les contacts avec le club phocéen, pourrait se voir accorder un bon de sortie par son club du Stade Rennais…

Annoncé dans le viseur de l’OM qui n’a pas les moyens de payer son transfert, M’Baye Niang (Stade Rennais) a fait un appel du pied au club phocéen dans un entretien à Canal+ dimanche dernier. « Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu a Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées », a soutenu le Sénégalais.

L’attitude de M’Baye Niang ne passe pas très bien à Rennes. Le club lui donne un bon de sortie.

Une sortie qui n’a pas trop plu à Julien Stéphan. Dans un entretien à « Ouest-France », le coach des Rouge et Noir a fait savoir qu’il souhaitait des joueurs pleinement impliqués en Bretagne : « Je n’ai pas à juger, chacun est libre de maîtriser sa communication. Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d‘avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club ».

Acheté 15 M€ au Torino, Niang est sous contrat au SRFC jusqu’en juin 2023 mais le club breton serait disposé à le transférer. Selon YohZe, spécialiste des transferts, la porte pourrait s’ouvrir mais pas à n’importe quel prix. « L’attitude de M’Baye Niang ne passe pas très bien à Rennes. Le club lui donne un bon de sortie. Rennes ne négociera pas en dessous de 20M€ et pour un transfert sec », glisse l’insider.