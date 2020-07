OM – Mercato : le successeur de Caleta-Car déniché du côté de l’Ajax Amsterdam ?

true

Joël Veltman, polyvalent défenseur de l’Ajax, international néerlandais, serait suivi par l’OM dans le cas où Duje Caleta-Car serait vendu.

Dans un monde parfait, l’Olympique de Marseille vendra trois joueurs cet été pour remplir ses caisses d’une soixantaine de millions d’euros. Et il en recrutera autant voire plus à moindre coût. Les grandes manœuvres ont déjà débuté avec l’arrivée de Pape Gueye gratuitement en provenance du Havre. Le milieu de terrain prendra la place de Morgan Sanson, Maxime Lopez ou Kevin Strootman.

En défense, Duje Caleta-Car possède une excellente valeur marchante. Tout comme Boubacar Kamara, mais les dirigeants phocéens souhaiteraient conserver le Minot et « sacrifier » le Croate. Dans tous les cas, le remplaçant du défenseur central partant pourrait se nommer Joël Veltman (28 ans).

Selon le magazine néerlandais Voetbal International, le joueur de l’Ajax Amsterdam, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe dans le couloir droit de la défense, serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Il lui reste un an de contrat et sa cote serait de 8 M€ d’après Transfermarkt. La saison passée, il a disputé 19 matches d’Eredivisie, qui n’est pas allée à son terme, comme la L1, et 5 de Champions League. Formé chez les Lanciers, Veltman a été lancé chez les professionnels en 2012 et est devenu titulaire indiscutable en 2013/14. Il a été international néerlandais à 22 reprises.