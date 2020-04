OM – Mercato : le successeur de Mandanda déniché chez un promu ?

true

Auteur d’une très bonne saison avec le Stade Brestois, Gautier Larsonneur ferait un très remplaçant à Steve Mandanda à l’OM pour Jean-Charles De Bono.

Même s’il réalisait une excellent saison 2019/20 avant la coupure, digne de ses plus belles années, Steve Mandanda vient d’avoir 35 ans. Il ne lui reste plus beaucoup de saisons au haut niveau et quand on sait que son remplaçant, Yohann Pelé, a, lui, 37 ans et qu’il est en fin de contrat, on se dit qu’il va y avoir du changement à l’OM au poste de gardien de but.

Les journalistes du site footballclubdemarseille ont débattu du sujet hier soir et l’ancien Minot Jean-Charles De Bono a invité Andoni Zubizarreta à regarder du côté du Stade Brestois : « Un joueur qui pourrait ne pas coûter cher à l’OM, c’est Larsonneur, de Brest ! Il fait une saison exemplaire à 23 ans. Titulaire à tous les matchs avec Brest. Il n’a pas un tarif élevé. Ce sera pas plus haut que 2 ou 5 millions d’euros. Ce serait un bon plan mercato ! ».

Encore faudrait-il que l’Olympique de Marseille ait les moyens de recruter après la crise du Covid-19. D’autant que le fair-play financier se fera de nouveau menaçant une fois que les compétitions auront repris…