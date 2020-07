OM – Mercato : Leonardo Balerdi convaincu par Benedetto… et par Heinze !

true

Heureux de rejoindre l’OM, Leonardo Balerdi (ex-Borussia Dortmund) suit le club phocéen depuis son plus jeune âge.

Arrivé hier à l’Olympique de Marseille en prêt avec option d’achat en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (21 ans) a accordé ses premiers mots au site officiel du club phocéen. L’occasion pour le jeune Argentin de faire quelques confidences concernant son nouveau club. Un club qu’il connait depuis longtemps et qui avait tenté de l’attirer avant le BvB.

Avant de débarquer sur la Canebière, Balerdi avait repris contact avec son compatriote et ancien coéquipier à Boca Juniors Dario Benedetto : « On est resté en contact avec Benedetto et il m’a parlé de l’OM. C’est l’un des facteurs qui a influencé ma décision. Il a toujours été très positif sur ce club, c’est aussi grâce à lui que je suis ici aujourd’hui ».

Si Leonardo Balerdi a rejoint l’OM, c’est aussi pour marcher sur les traces de son idole d’enfance : un certain Gaby Heinze. « J’ai connu l’OM grâce à Heinze. C’est un grand joueur, adulé en Argentine. J’ai suivi sa carrière au Real Madrid puis son transfert à l’OM, où il a été sensationnel. C’est comme ça que j’ai commencé à m’intéresser à l’OM. J’ai déjà vu des vidéos du stade, il est magnifique », a expliqué l’ancien pensionnaire de la Bombonera et du Signal Iduna Park, deux autres chaudes ambiances.