OM – Mercato : les conditions d’un départ de Kamara sont posées !

Pour les minots de l’OM, Boubakar Kamara (20 ans) est un symbole de réussite. Formé sur la Canebière, le défenseur central s’est frayé un chemin jusqu’au groupe professionnel. Cette saison, le natif de Marseille a été un des éléments importants d’André Villas-Boas. Il a participé à 24 rencontres de Ligue 1 pour un but et deux passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec son club formateur, Kamara pourrait ne pas goûter à la Ligue des Champions avec l’OM. Un crève-coeur pour ce marseillais pur jus. L’organigramme phocéen doit vendre pour combler un important déficit. Forcément, les plus fortes valeurs marchandes (Caleta-Car, Sanson) sont susceptibles de partir en cas de belles offres.

Le potentiel de Kamara attire les prétendants. Parmi eux, on trouve Manchester City, Chelsea, le Milan AC et même… le PSG ! D’après La Provence, les décideurs marseillais estimeraient pouvoir récupérer 40M€ pour le jeune international français Espoirs. Une somme rondelette mais pas astronomique à la vue de ses performances cette saison.

Quant au principal intéressé, il ne forcera pas un départ. Selon France Football, Kamara, s’il est contraint de faire ses valises, veut uniquement rejoindre un grand club. Les écuries moins prestigieuses ne devraient pas forcément retenir son attention. Avec la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec l’OM, le jeune défenseur devrait se montrer très sélectif auprès de ses courtisans. Ces deux conditions raviront les supporters marseillais qui veulent voir, pendant des années encore, déambuler le minot sur la pelouse de l’Orange Vélodrome.

#ManCity and AC Milan are continuing to monitor Boubacar Kamara’s situation.

[@laprovence via @MilanNewsit] https://t.co/grDISeWUW3

— Man City Report (@cityreport_) June 15, 2020