OM – Mercato : les dernières pistes balayées d’un revers de main

Alors qu’un jeune attaquant italien est annoncé à l’OM pour 12 M€, un journaliste spécialisé du club rappelle que les finances sont dans le rouge.

Hier, le site TuttoMercatoWeb a fait état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca. Le site assurant que les Phocéens étaient prêts à signer un chèque de 12 M€ pour la pépite italienne de 21 ans. Seulement, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti a tenu à rappeler une vérité incontournable au sujet du club provençal via le site footballclubdemarseille.fr.

« Ce qu’on connait aujourd’hui c’est quoi ? C’est la situation économique de l’Olympique de Marseille ! J’ai discuté avec André Villas-Boas la semaine dernière, et il me disait qu’en fait ils n’avaient pas d’argent. On a vu quoi jusqu’à présent ? Gueye qui arrive libre donc gratuitement et Balerdi qui arrive en prêt avec une option d’achat qui n’est pas obligatoire. Donc voir l’OM mettre douze millions d’euros sur un joueur, ça relève tout simplement du fantasme, c’est juste pas possible. Peut-être que c’est un joueur qu’ils suivent, mais en tout cas ce n’est pas un joueur qui peut débarquer au tarif qui est annoncé aujourd’hui. »

Exit, donc, les pistes onéreuses comme Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou Mbaye Niang (Stade Rennais)…