OM – Mercato : les détails du futur contrat de Niang (Stade Rennais) ont filtré

A l’instar de ce qui s’était passé avec Valentin Rongier l’été dernier, Mbaye Niang et l’OM flirtent assidument, à tel point qu’on se demande comment tout cela pourrait ne pas se terminer par une union. L’attaquant du Stade Rennais est prêt à baisser son salaire pour signer à Marseille, ville où il vient souvent, où il s’apprête à acheter une maison et d’où est originaire sa compagne.

Si le Stade Rennais continue de réclamer une quinzaine de millions d’euros pour son joueur, peut-être qu’il lâchera du lest s’il parvient à lui trouver un remplaçant digne de ce nom (le Stéphanois Denis Bouanga est évoqué). Quant à l’OM, s’il parvient à vendre pour 60 M€ cet été, il pourrait recevoir un coup de pouce de son actionnaire majoritaire, Frank McCourt.

En tout cas, les discussions entre l’OM et Niang devraient être des plus simples. D’ailleurs, selon le journaliste italien Nicolo Schira, qui connaît bien l’attaquant puisque celui-ci a évolué à l’AC Milan et au Torino, les deux parties se seraient déjà mis d’accord sur un contrat de cinq ans. Une façon de lisser le salaire du joueur ?

Former ACMilan striker Mbaye #Niang is the first choice of Andrè #VillaBoas: #OlympiqueMarseille are in talks with #Rennes (ask €15M to sell the player) for him. #OM have offered to Niang 5-years contract. #transfers

