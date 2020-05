OM – Mercato : les doutes sur l’avenir de Villas-Boas relancés !

true

S’il semble sur la voie d’un futur à l’OM la saison prochaine, André Villas-Boas n’a pas encore donné toutes les garanties de sa continuité à certains joueurs du vestiaire.

Les nombreux cierges grillées à la Bonne Mère n’ont pas été vains. En début de semaine, RMC Sport a joint André Villas-Boas qui a confirmé la bonne nouvelle : il veut rester à l’OM. En dépit de ses relations orageuses avec Jacques-Henri Eyraud, le technicien portugais se voit bien rester sur la Canebière la saison prochaine.

La complicité tissée avec ses joueurs depuis bientôt un an l’aurait notamment poussé à ne pas quitter le navire. Nous reviendrons un peu plus tard dans la matinée sur les raisons exactes de ce choix mais celui-ci ne serait pas encore totalement entériné ! Au regard de plusieurs de plusieurs joueurs méfiants, l’avenir du « Special Two » ne s’inscrit en effet pas encore dans le marbre du côté de l’OM.

Certains joueurs craignent que le feuilleton ne soit pas terminé

« Il n’y a pas eu de suppliques ni de promesses, mais le discours des cadres a compté dans l’esprit de Villas-Boas pour entrevoir une issue favorable. Les adjoints d’AVB ont aussi assuré la liaison avec les autres joueurs, dont certains craignent encore que le feuilleton ne soit pas tout à fait terminé », glisse L’Équipe dans son édition du jour. Les supporters vont donc devoir encore brûler quelques cierges en priant pour que l’OM clarifie officiellement l’avenir de Villas-Boas.