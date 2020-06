OM – Mercato : les négociations avec Pickeu ne seraient qu’un écran de fumée

true

Selon un compte Twitter spécialisé sur l’OM, l’ancien directeur général du SCO d’Angers serait loin d’être la favori pour devenir Head of Football du club.

Depuis que la révélation des premiers contacts entre Basile Boli et Olivier Pickeu ont fuité, on ne parle que de l’arrivée de l’ancien dirigeant du SCO d’Angers à l’OM. Il deviendrait le fameux « Head of Football » voulu par Jacques-Henri Eyraud pour prendre la suite d’Andoni Zubizarreta, vendre pour cher et recruter à moindre coût.

Mais et si toute cette agitation, relayée par des médias comme L’Equipe ou La Provence, a priori plutôt bien informés sur la question, n’était qu’un écran de fumée ? C’est la théorie partie hier soir des réseaux sociaux, via un commentaire du plutôt fiable compte Twitter omunitedom : « Si c’est Pickeu, je ferme me compte… Ça voudrait dire que mes sources ne sont pas fiables ».

Les supporters de l’OM l’ont harcelé de questions pour savoir ce que cachait ce commentaire mais rien à faire, le propriétaire du compte a refusé d’en dire plus. Tout ce que l’on comprend, c’est qu’Olivier Pickeu ne serait donc pas la seule piste des dirigeants marseillais. Et peut-être même pas la mieux placée sur la short list de « JHE »…