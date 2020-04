OM – Mercato : l’instant décisif qui a poussé Drogba loin de Marseille

true

Comment l’ancien attaquant de l’OM, Didier Drogba, a finalement décidé de rejoindre Chelsea à l’été 2004. L’Equipe raconte dans son édition du jour.

Qui se dit supporter de l’OM n’a toujours pas oublié le départ rocambolesque de Didier Drogba. A l’été 2004, lorsque le buteur patenté du club, idole du Vélodrome, rejoint finalement les Blues de Chelsea, pour plusieurs dizaines de millions d’euros et certaines garanties financières qui ne se refusent pas. On le sait, et depuis longtemps, Drogba a quitté la chaleur phocéenne à regret. Ce qui n’empêche pas l’Equipe, au travers d’un long article publié ce jour, de revenir sur l’instant décisif.

En l’occurrence, ce dernier se déroule dans une chambre d’hôtel de Yaoundé, au Cameroun. Au mois de juillet 2004, alors que la Cameroun accueille la Côte d’Ivoire de Drogba lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur n’a alors aucune envie de répondre favorablement aux attentes de Chelsea et aux coups de pression de son entraîneur, José Mourinho. Mais Pape Diouf, qui a été nommé manager sportif de l’OM quelques mois plus tôt, est dans le même hôtel que Drogba et passe à l’offensive.

Un salaire sur un bout de papier

Sur un bout de papier, Diouf montre à Drogba la salaire qu’il pourrait toucher à Londres, lui qui vient d’être augmenté à l’OM avec 150 000 euros par mois. L’attaquant regarde le montant et lâche : « Si c’est ça Pape, alors je m’en vais. » Avec des regrets, certes…