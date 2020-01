OM – Mercato : Marseille avait posé une condition pour Ghoulam

true

Intéressé par Faouzi Ghoulam (Naples, 28 ans), l’Olympique de Marseille n’était pas non plus prêt à se mettre en danger pour le latéral algérien.

A moins de 48 heures de la fin du Mercato, il est peu probable que l’Olympique de Marseille ne recrute. André Villas-Boas l’a suffisamment répété : le club n’a pas d’argent à dépenser en janvier et le fair-play financier de l’UEFA veille. Sauf surprise de dernière minute, Jordan Amavi ne verra donc pas débarquer de concurrent dans son couloir gauche. Exit donc la piste Faouzi Ghoulam (Naples, 28 ans).

Ghoulam aurait dû sacrifier son salaire napolitain pour venir

Ces dernières heures, « Tuttosport » assurait pourtant que deux clubs de Ligue 1, l’OM et le LOSC, avaient bien discuté avec l’international algérien pour le convaincre de leurs rejoindre en janvier. Néanmoins, Marseille comme Lille n’étaient pas prêts à toutes les folies et auraient demandé à Ghoulam qu’il baisse ses exigences salariales.

Une possibilité balayée par Faouzi Ghoulam et son entourage. Persuadé qu’il peut regagner sa place Naples, l’ancien Stéphanois va rester encore au moins six mois et se battre… Même s’il n’a que peu de chances d’être inscrit sur la liste de son club pour les tours décisifs de la Ligue des Champions.