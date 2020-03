OM – Mercato : Marseille pas trop gourmand pour Caleta-Car

true

L’OM aurait fixé la barre à 30 M€ pour les clubs intéressés par le défenseur croate Duje Caleta-Car (23 ans). Loin d’être inabordable pour Naples.

Cité parmi les valeurs bankables de l’effectif de l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car (23 ans) devrait rapporter plus que les 19 millions d’euros investis en 2018. Reste qu’avec l’actuelle crise sanitaire du Covid-19, il est probable que le club phocéen doive s’asseoir sur une montagne d’or de Premier League pour son défenseur central vice-champion du Monde.

Alors que certaines prévisions optimistes laissaient entendre que l’OM pour réclamer entre 40 et 60 M€ pour l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg, les ultimes prévisions ne seraient pas aussi optimistes. C’est en tout cas ce qu’affirme la presse italienne, qui relaie depuis quelques jours l’intérêt de Naples pour faire de Caleta-Car le remplaçant désigné de Kalidou Koulibaly (PSG).

D’après le site « Area Napoli », le défenseur croate ne serait en réalité qu’un second choix pour le club napolitain. En revanche, Aurelio De Laurentiis se serait déjà renseigné sur le prix réclamé et l’OM lui aurait répondu que pour sortir Duje Caleta-Car, il ne faudrait verser « que » 30 M€. C’est 5 M€ de plus que l’estimation de France Football mais un montant décevant compte-tenu des espérances de certains supporters…