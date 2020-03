true

La valeur des effectifs a largement chuté du fait de l’arrêt des compétitions et du Covid-19, selon les scientifiques du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse). Ces derniers se sont penchés sur la chute de la valeur des joueurs et ils considèrent que la valeur de transfert totale des joueurs du Big 5 (Angleterre, Allemagne, France, Italie et Espagne) perdrait presque 10 milliards, passant de 32,7 milliards d’euros à 23,4 si les compétitions ne reprenaient pas.

Le club qui subirait le plus grosse perte ne serait autre que l’OM. Au 11 mars, l’effectif avait une valeur de 256 M€. Au 30 juin, sans reprise et sans contrat renouvelé, la valeur chuterait à 159 M€, soit une perte potentielle de 38%. D’un autre côté, le mieux loti, le Stade Brestois n’aurait une perte de valeur estimée que de 16%. L’OM devance l’Inter Milan, qui chuterait de 773 millions à 497 M€, soit une chute de 35,7%.