OM – Mercato : Marseille serait proche d’un joli coup au Borussia Dortmund !

En grande difficulté du côté du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (21 ans) pourrait être prêté avec option d’achat à l’OM.

Contraint d’effectuer un Mercato très serré vu les contraintes du fair-play financier, l’Olympique de Marseille cherche d’abord à vendre et à dénicher un nouveau « head of football » avant de recruter. Néanmoins, et comme l’a prouvé le dénouement du dossier Pape Gueye (arrivé libre en provenance du Havre alors qu’il avait signé avec Watford), l’OM demeure à l’affût de tout bon coup permettant de remplacer un partant potentiel.

Le bon coup Balerdi saisi au BvB ?

Si Boubacar Kamara n’a pas une grande envie de plier bagage, il est possible que le club phocéen axe ses efforts sur une belle vente vers l’Angleterre de Duje Caleta-Car. Forcément, le marché des défenseurs centraux est scruté. Si l’on en croit l’excellent OM United, compte Twitter d’insiders souvent bien renseignés sur les arcanes olympiennes, Marseille aurait même déjà quasiment ficelé son remplaçant… Et il s’agit d’un coup surprenant au Borussia Dortmund.

Transféré en grande pompe de Boca Juniors au BvB en janvier 2019 (15,5 M€), Leonardo Balerdi (21 ans) n’entre plus du tout dans les plans de Lucien Favre aujourd’hui. Renvoyé faire ses gammes en Regionalliga West, le championnat amateur où évolue la réserve du Borussia, l’intéressé – sous contrat jusqu’en juin 2024 – serait proche d’un prêt avec option d’achat à l’OM. International A argentin (2 capes), le natif de Villa Mercedes n’est apparu qu’à 8 reprises avec l’équipe première cette saison (135 minutes).