OM – Mercato : Marseille toujours plus attractif que les nouveaux riches Nice et Rennes ?

Pour Stéphane Canard, les nouveaux riches de Ligue 1, Nice et Rennes, n’ont pas encore le même impact qu’un OM sans le sou sur le Mercato.

L’ASSE, l’OM, l’AS Monaco ou les Girondins de Bordeaux en grande souffrance économique, le Mercato d’été 2020 nous offre une étonnante redistribution des cartes. En effet, le Stade Rennais – qualifié pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions – ou encore l’OGC Nice – qui dispose d’une enveloppe de 80 M€ offerte par son propriétaire anglais Ineos – s’annoncent comme les ambitieux de ce marché post-Covid.

« L’institution est au-dessus d’une situation à un instant T »

Pour autant, un club comme Marseille, qui a perdu face à Nice sur le dossier Hassane Kamara (Reims), garde encore un attrait certain. Sur le site du « Phocéen », l’agent Stéphane Canard, bien implanté sur le marché français, assure que l’OM est bel et bien compétitif malgré ses soucis avec le fair-play financier : « L’OM reste l’OM, et c’est la première chose qui vient à l’esprit. Dans la réflexion d’un agent, l’institution est au-dessus d’une situation à un instant T. C’est valable pour le Stade de Reims, Saint-Etienne, et encore plus pour l’Olympique de Marseille. Il y a un stade, un public et une exposition incomparables ».

Avec la qualification en C1 et la présence d’André Villas-Boas, Marseille garde de vrais atouts : « C’est pour cela que j’ai du mal à mettre l’OM sur la même ligne que Nice ou Rennes, et je pense que c’est la même chose pour les joueurs. En tout cas, je conseillerais toujours l’aspect sportif à mes joueurs, et ce n’est pas une posture. Enfin, vous me dites que Nice a devancé l’OM sur Hassane Kamara, mais gardez toujours à l’esprit que les clubs vendeurs seront toujours plus gourmands avec Marseille qu’avec Nice ou Rennes, ce qui peut favoriser ces derniers ».