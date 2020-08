OM – Mercato : McCourt a mis son véto à une recrue made in L1

true

Il y a un mois, l’OM a discuté avec Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans). Frank McCourt a coupé court !

Si le nom de Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans) a un temps circulé à l’OM, l’Ivoirien ne semble plus vraiment être une option aujourd’hui. Pourtant, comme le rapporte « L’Equipe », le club phocéen avait bien mené quelques discussions en secret il y a un mois, désireux de faire du capitaine des Violets, une solution de complément sur les côtés.

Des discussions préliminaires avaient bien eu lieu avec l’ancien Stéphanois, sous contrat en Haute-Garonne jusqu’en juin 2021, mais elles se sont arrêtées nets… A cause de Frank McCourt. En effet, lorsqu’il a appris que l’OM discutait avec Max-Alain Gradel, le Bostonien a mis son véto.

L’Américain veut des jeunes, pas des trentenaires

S’il ne connait pas spécialement Gradel et que cette décision n’est pas prise contre lui, le Bostonien a été refroidi par les précédents recrutements de trentenaires (Strootman, Sertic) et souhaite que le modèle économique du club évolue vers de plus jeunes joueurs avec potentiels de revente. La piste est donc aujourd’hui éteinte.

Lancé sur son avenir il y a quelques jours, Max Gradel n’a pas exclu d’aller au bout de son contrat au Téfécé. Une posture qui paraît néanmoins de circonstances. L’Olympiakos ainsi que des clubs saoudiens et chinois l’auraient dans le viseur.