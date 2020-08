OM – Mercato : Mitroglou a loupé une occasion de convaincre Villas-Boas

true

Kostas Mitroglou, l’attaquant de l’OM, a fait son retour à l’entraînement collectif ces derniers jours. Problème, cela ne s’est pas bien passé.

De retour d’un prêt pas franchement convaincant du côté du PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou appartient toujours à l’OM. A un an de la fin de son contrat, le buteur grec est dans une situation compliquée puisque le club olympien ne devrait pas miser sur lui et qu’il semble peu évident, au vu de ses performances récentes, de lui trouver un point de chute.

Un contexte difficile renforcé un peu plus par le retour du joueur à l’entraînement collectif ces derniers jours. Comme le raconte RMC, Kostas Mitroglou s’est en effet blessé après deux séances seulement suite à un exercice de courses et de frappes au but.

Pas franchement une surprise pour André Villas-Boas qui « avait été alerté sur la grande fragilité physique de Mitroglou ». Nul doute que le technicien portugais doit regarder ailleurs pour la quête d’un attaquant capable de suppléer Dario Benedetto. Aux dernières nouvelles, l’attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia serait la priorité marseillaise.