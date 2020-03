OM – Mercato: Morgan Sanson ne se sacrifiera pas pour le fair-play financier

true

Serré de près par le fair-play financier, l’Olympique de Marseille va sans doute devoir vendre rapidement à l’issue de la saison (quand elle se terminera…). Forcément, au sein des observateurs comme des dirigeants de l’OM, on disserte sur les valeurs marchandes potentielles et les joueurs à vendre au plus vite.

Cependant, comme dans tout transfert, il faut être trois pour valider un accord et, si Morgan Sanson (25 ans) est souvent cité comme partant, rien ne dit que l’ancien Montpelliérain, auteur de cinq buts et trois passes décisives cette saison, acceptera docilement d’être sacrifié sur l’autel de l’UEFA.

Sanson ne partira pas pour l’argent

Dans les colonnes de « 20 Minutes », un proche du joueur a rappelé certaines vérités sur le dossier : « Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement ».

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Morgan Sanson se donne donc le droit de refuser certaines opportunités. Il ne serait notamment pas très chaud à l’idée de signer en Russie où le Zénith Saint-Pétersbourg est intéressé par ses services.