OM – Mercato : ne cherchez plus Kostas Mitroglou, il est bien à Marseille

false

Alors que le mercato bat son plein, l’OM ne parvient toujours pas à trouver un club acquéreur pour son attaquant, Kostas Mitroglou.

Peu importe le mercato de l’OM, dans le sens des arrivées, lui ne concernera que les départs. Et, encore, si il parvient à trouver preneur à plus d’un an de la fin de son contrat avec le club phocéen. En attendant, et privé de stage avec l’effectif professionnel, Kostas Mitroglou continue de parfaire sa condition physique au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille.

Le tweet ci-dessous le confirme : l’attaquant grec demeure plus que jamais un joueur marseillais. Galatasaray, le PSV Eindhoven, l’olympiakos, aucun prêt ne s’est avéré concluant depuis sa mise à l’écart. Pour rappel, Mitroglou, auteur de 16 buts en 50 matchs avec le club phocéen, n’a plus joué en France depuis le mois de janvier 2019.

Reste à savoir si l’OM va être en mesure de finaliser un énième prêt…