OM – Mercato : Newcastle pense à Villas-Boas !

Foot Mercato croit savoir que l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas est dans le collimateur des futurs dirigeants de Newcastle.

Le rachat à venir de Newcastle par des investisseurs saoudiens n’a pas fini de faire des vagues. Pour refaire du club anglais une place forte du football britannique, le duo PCP Capital Partners-Saudi Public Investment FUND attend que Premier League donne son aval à l’opération et s’est déjà lancé à la recherche d’un entraîneur capable de fédérer ce projet ambitieux.

Si Mauricio Pochettino devrait être l’heureux élu, Foot Mercato croit savoir que Lucien Favre et André Villas-Boas font figures de plan B et plan C des futurs actionnaires de Newcastle. L’ancien coach de Chelsea et de Tottenham vient en effet de réussir une première saison pleine sur le banc de l’OM.

Villas-Boas n’a toujours pas prolongé à l’OM

Ses bonnes performances sur le banc phocéen ne sont pas passées inaperçues de l’autre côté de la Manche, d’autant qu’il n’a toujours pas prolongé (son contrat court jusqu’en 2021). Les supporters marseillais devraient néanmoins se rassurer : AVB a fait savoir la semaine dernière qu’il ne retournerait pas en Angleterre. Et puisqu’il n’a pas le profil d’un technicien authentique et trop vénal…