OM – Mercato : Pierre Ménès valide un premier renfort

Après que M’Baye Niang a fait savoir qu’il aimerait rejoindre l’OM, le journaliste de Canal+ a estimé qu’il serait un bon complément à Benedetto.

Hier soir, sur le plateau du Canal Football Club, l’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang a reconnu son intérêt pour l’Olympique de Marseille. Intérêt réciproque puisque l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta avait très tôt fait savoir qu’il suivait attentivement la progression de l’ancien joueur de l’AC Milan.

Sur le plateau du CFC, Pierre Ménès a assuré qu’une association entre Niang et Dario Benedetto serait des plus intéressantes : « Je l’ai connu quand il débutait et je le connais aujourd’hui, ce n’est plus la même personne. Il est beaucoup plus calme et plus mature. Et puis il a fait une belle saison, parce qu’il a souvent été seul en pointe et je ne suis pas certain que ce soit rôle fait pour lui. Je serais assez intéressé de le voir associé à Benedetto ».

Mais du souhait à la concrétisation il y a une marge, symbolisée par la quinzaine de millions qu’attend le Stade Rennais pour lâcher son joueur. Vu l’état des finances de l’OM, il y a peu de chances que ce transfert se réalise, malgré la volonté de M’Baye Niang…