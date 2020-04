OM – Mercato : quand Dario Benedetto valide le transfert d’un joueur… du PSG

true

L’attaquant de l’OM Dario Benedetto, fan de Boca Juniors, verrait d’un bon œil l’arrivée d’Edinson Cavani (PSG) chez les Xeneizes.

C’est jour de fête pour Dario Benedetto ce samedi ! En effet, Boca Juniors fête ses 115 ans d’existence et il ne fait aucun doute que l’attaquant de l’OM, fan des Xeneizes, ne l’ignore pas. Confiné à Marseille, « Pipa » a fait un live sur le compte Instagram du quotidien argentin Olé.

Il en a profité pour valider l’arrivée d’Edinson Cavani (PSG) chez les « Bosteros » : « Il a sa personnalité, comme tous les Uruguayens. Mais c’est aussi un buteur, il sait tenir le ballon, jouer en équipe… c’est un joueur complet, je pense qu’il peut faire du très bon travail à Boca et donner le meilleur de lui-même. Ce qui est le plus important ».

Benedetto a également réaffirmé son souhait de prolonger l’aventure à Marseille pour pouvoir goûter à la Champions League : « J’ai toujours rêvé de jouer la Ligue des champions et maintenant j’en suis proche. Mais oui, j’aimerais revenir plus tard à Boca, même si cela dépendra de la volonté des dirigeants et de l’entraîneur qui sera en place à ce moment-là ».