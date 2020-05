OM – Mercato : quand on (re)parle de Michy Batshuayi…

false

Le média belge, HLN, affirme que l’attaquant des Blues de Chelsea et ancien de l’OM, Michy Batshuayi, pourrait revenir en France.

Un dossier récurrent. Pas au même niveau que Didier Drogba, annoncé chaque été de retour à l’OM…, mais tout de même. On parle ici de l’éventuel comme-back à Marseille de l’attaquant belge, Michy Batshuayi. Le joueur, qui appartient désormais aux Blues de Chelsea, sans qu’il parvienne à s’y imposer, ne sera sans doute pas conservé cet été. Et, forcément, les courtisans seraient nombreux.

Ainsi, et c’est le média belge, Het Laatste Nieuws, qui évoque le dossier, Batshuayi serait ardemment suivi par deux clubs de Premier League : West Ham et Crystal Palace. Ce qui n’empêche pas deux clubs de Ligue 1 d’apparaître également : l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille.

Hormis un prêt…

Hormis un prêt, on ne voit pas comment l’OM, en proie à de gros soucis financiers, pourrait faire revenir son attaquant belge au stade Vélodrome.