OM – Mercato : Rami vide son sac et répond à la dernière pique d’Eyraud

Adil Rami enchaîne les coups durs depuis son titre de champion du monde avec les Bleus en 2018. Absent des débats pour sa dernière saison à l’OM, le défenseur central de 34 ans a tenté un rebond cette année à Fenerbahçe. Celui-ci n’est pas très fructueux.

Rami reste positif sur son passé à l’OM

L’ancien stoppeur du LOSC paye-t-il sa fin d’aventure rocambolesque à l’OM ? « Quand on connaît l’histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer, lâche le champion du monde dans Le Parisien. J’étais ultra-motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club en a décidé autrement. A l’OM, on m’a coupé l’herbe sous le pied. J’avais un plan de carrière avec l’OM. J’étais proche de mes enfants. Tout a été chamboulé et il a fallu m’adapter. Il faut l’accepter. Je reste positif malgré tout sur mon passage à Marseille. »

Il ne répond même pas à Eyraud !

Rami préfère tellement rester positif qu’il n’a pas mis de l’huile sur le feu après le dernier tacle de Jacques-Henri Eyraud à son égard (« il devrait s’interroger sur son statut, sur son métier de footballeur »). « Il dit ce qu’il veut, balaye l’ancien Phocéen. C’est son opinion. J’ai la mienne. J’ai toujours eu conscience de ce qu’impliquent mon statut et mon métier de footballeur professionnel. Sinon, je n’aurais jamais pu réaliser tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière. »