OM – Mercato : Ravanelli vend son projet, un grand nom de la Juve dans les valises ?

true

Fabrizio Ravanelli rêve de devenir Head of football de l’OM. La légende italienne formule quelques propositions pour vendre sa candidature.

Ces dernières heures, Fabrizio Ravanelli (51 ans) fait la tournée des médias. But de la manœuvre : pousser un peu sa candidature au poste de « Head of football » de l’OM ou à défaut prendre la place d’Andoni Zubizarreta à la direction sportive du club. Pour vendre son CV, l’ancien attaquant olympien et éphémère coach de l’AC Ajaccio a quelques idées.

Le fantasme Gonzalo Higuain agité sur la Canebière…

Invité sur la chaîne « L’Equipe » ce vendredi soir, Fabrizio Ravanelli a vanté son amour inconditionnel pour le club, la ville et ses supporters… Mais également vendu son réseau international, lui qui est aujourd’hui Ambassadeur de la Juventus de Turin. Son plan : solliciter des prêts auprès des grandes écuries où il a ses entrées.

« J’ai beaucoup d’expérience, pas comme directeur sportif mais avec des clubs, des gens importants. Prendre des joueurs avec des prêts, j’en suis capable. Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve », a-t-il lâché. Quant à savoir quelle grand nom il pourrait ramener à l’OM, « Penne bianca » a vendu du rêve : Gonzalo Higuain. Effectivement, la Juve souhaite se séparer de l’Argentin mais pas sûr que ses 7 M€ par an de salaire soient dans les cordes de Marseille…