OM – Mercato : Ribéry, cambriolé, est prêt à quitter la Fiorentina !

Cambriolé dimanche après la victoire de la Fiorentina contre Parme (2-1), Franck Ribéry, l’ancien joueur de l’OM, a laissé un cinglant message sur les réseaux sociaux.

Après la victoire de la Fiorentina dimanche face à Parme (2-1), Franck Ribéry, l’ancien joueur de l’OM et de l’équipe de France, a eu la mauvaise surprise de trouver son domicile cambriolé. Selon le média italien La Repubblica, le Français, arrivé l’été dernier en Italie, se serait fait voler un énorme butin, sans que le montant ne soit dévoilé. Dans l’après-midi, Ribéry a posté un message sur ses réseaux sociaux.

Remonté, il laisse entendre qu’il pourrait quitter Florence dès cet été. « Je cours toujours après le ballon, parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien être », a indiqué Ribéry. A 37 ans, l’ancien marseillais est sous contrat avec la Fio jusqu’en juin 2021. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en Serie A cette saison.