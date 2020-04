OM – Mercato : Sanson plus que jamais en pôle pour soulager McCourt ?

true

Alors que la situation financière de l’OM ne devrait pas aller en s’améliorant, des ventes vont rapidement devenir une nécessité.

Comme tous les clubs de football, l’OM prend de plein fouet la crise qui frappe actuellement une bonne partie du monde. Sauf que le club olympien est forcément un peu plus en danger que les autres au vu de ses finances déjà fortement dans le rouge.

Voilà pourquoi Frank McCourt, qui serait lui-même impacté financièrement par la crise, va devoir trouver des ressources pour que l’OM traverse cette épreuve. Et bien évidemment, la vente de joueurs sera le levier principal.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Dans son édition du jour, l’Equipe fait le point sur le cas Morgan Sanson, candidat le plus crédible au départ aujourd’hui. Selon le quotidien, deux clubs de Premier League seraient principalement sur le coup : Aston Villa et Everton. Reste à voir si une offre convaincante sera formulée, son entourage ayant été très clair sur le fait que le joueur ne partira que pour un challenge réellement intéressant, et pas uniquement pour renflouer les caisses de l’OM.