OM – Mercato : Sarr est très courtisé, Amavi attend un signe

Selon L’Equipe, pas moins de six clubs étrangers sont sur Bouna Sarr, le latéral de l’OM.

En fin de contrat dans un an, Bouna Sarr restera-t-il à l’OM ? Rien n’est moins sûr car ses prestations, sa polyvalence et sa situation contractuelle font de lui un joueur très suivi. Selon L’Equipe, six clubs sont sur les rangs et non des moindres puisqu’il s’agit d’Everton, l’Atletico Madrid, le FC Séville, West Ham, Mönchengladbach et Wolfsburg.



Monchi, le directeur sportif sévillan, est venu le superviser aux Costières lors du match Nîmes-OM (2-3). Toujours selon L’Equipe, Jordan Amavi aimerait prolonger, lui qui est aussi en fin de contrat en 2021. Pour l’instant, les dirigeants de l’OM n’ont pas bougé le petit doigt concernant le latéral gauche qui n’a toujours pas de doublure sur le long terme dans l’effectif d’André Villas-Boas…