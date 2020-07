OM – Mercato : Sarr sur le départ, son remplaçant déniché au RC Strasbourg ?

true

En cas de départ de Bouna Sarr, l’OM se serait rencardé sur Kenny Lala, apprécié par André Villas-Boas et déjà dans les petits papiers du club phocéen dans le passé.

André Villas-Boas ne compte pas perdre ses meilleurs éléments cet été. Pourtant, cela pourrait arriver avec Hiroki Sakai et/ou Bouna Sarr. Dans son édition du jour, L’Équipe explique le latéral droit de l’OM se plaît à Marseille mais qu’il est de moins en moins insensible à l’intérêt des clubs espagnols à son endroit.

Le Betis, le FC Séville et l’Atlético Madrid sont intéressés par le profil de l’ancien Messin. À 28 ans et sous contrat jusqu’en 2022, Sarr pourrait rapporter 15 millions d’euros au club phocéen, dans le meilleur des cas (et bonus compris). « Le football, l’environnement … J’y suis allé souvent pour voir des amis ou y passer des week-ends, et j’aime bien la mentalité des gens, la culture foot », a d’ailleurs déclaré l’intéressé à propos de l’Espagne ce lundi dans La Provence.

Lala entre 3 et 5 M€ ?

L’OM a déjà anticipé un départ de son défenseur et lorgnerait Kenny Lala. Foot Mercato explique en effet que le latéral du RC Strasbourg plaît à Villas-Boas, ce qui était déjà le cas d’Andoni Zubizarreta. Trop cher, le joueur de 28 ans était resté en Alsace l’année dernière malgré des approches marseillaises. Cette fois-ci, Marc Keller se montrera moins gourmand. Toujours selon FM, une offre comprise entre 3 et 5 millions d’euros pourrait en effet suffire à convaincre le board strasbourgeois.