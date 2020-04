OM – Mercato : Simeone proche de doubler Marseille pour une pépite hollandaise

true

Cible de l’OM, Anthony Musaba (NEC Nimègue, 19 ans) aurait récemment fait l’objet d’une offre ferme en provenance … de l’Atletico Madrid.

Comme évoqué il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille – qui cherche des prospects pour renforcer son effectif en vue de la prochaine C1 – est à l’affût du cas d’Anthony Musaba, prometteur ailier de 19 ans, évoluant au NEC Nimègue (D2 néerlandaise). Mais le dossier, travaillé en interne par Andoni Zubizarreta, s’annonce très compliqué.

D’abord du fait de l’incertitude économique entourant l’OM, ensuite du fait de la lourde concurrence sur le dossier. Il y a quelques jours, Manu Lonjon faisait état d’un intérêt prononcé du Borussia Dortmund ainsi que du FC Valence. Les Allemands auraient même déjà fait une offre pour Musaba. Ce jeudi, le journaliste spécialisé dans le Mercato assure que c’est désormais l’Atletico Madrid qui a déposé une offre ferme pour la pépite d’origine congolaise.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 et auteur d’une saison très prometteuse (7 réalisations et 5 passes décisives en 25 matches de Keuken Kampioen Divisie), Anthony Musaba pourra-t-il résisté à l’intérêt de Diego Simeone ? Du côté de l’OM, on l’espère…