OM – Mercato : Slimani avait été chaudement recommandé à Marseille

Prêté par Leicester City à l’AS Monaco, Islam Slimani (31 ans) fait partie de ces joueurs susceptibles d’animer le Mercato hivernal. Il faut que l’Algérien n’a pas spécialement bien vécu l’éviction de Leonardo Jardim et son remplacement par l’Espagnol Robert Moreno. Depuis ce changement et la perte de son statut de titulaire, Slimani veut partir.

« Slimani à l’OM, j’en rêve depuis quatre ans »

Du côté des anciens joueurs de l’OM, certains se prennent à rêver. C’est notamment le cas de Joël Cantona qui s’est confié à « Football Club de Marseille » sur un joueur qu’il avait recommandé très tôt à la cellule de recrutement phocéenne sans avoir été suivi à l’époque.

« Ce serait bien d’avoir Slimani à l’OM, j’en rêve depuis 4 ans. C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier. En étant du côté de Lisbonne et il est supporter du Sporting, il a fait un malheur là-bas. Eric me disait qu’il était fort. Je m’y suis intéressé de près, Slimani a eu un mauvais passage en Angleterre, j’en avais parlé à ce moment là aux recruteurs de l’OM. J’avais dit à Jean-Philippe Durand, il faut s’intéresser à Slimani. C’était en 2016 je crois… », a-t-il glissé. Et si c’était le bon moment pour le récupérer en prêt en provenance des Foxes ?