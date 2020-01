OM – Mercato : Strootman n’a pas l’intention de faciliter la vie à Zubizarreta

true

Cet hiver comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille a pour objectif premier de dégraisser son effectif. Etant donné qu’André Villas-Boas ne veut pas qu’on touche à son onze de départ, la seule option pour Andoni Zubizarreta est de céder un ou des remplaçants. Et le premier nom qui se dégage est celui de Kevin Strootman.

Décevant depuis son arrivée à la fin août 2018, le milieu hollandais possède en outre l’un des salaires les plus conséquents de l’effectif. Seulement, il y a deux problèmes. Le premier, c’est que Villas-Boas compte sur lui et que le Hollandais demeure ultra professionnel, comme en témoigne sa rentrée gagnante hier soir à Rennes (but de la victoire 1-0 à la 84e).

La deuxième, c’est que comme il l’a expliqué hier devant les médias qui l’interrogeaient sur le sujet, il n’envisage pas du tout un départ ! « J’ai encore un contrat de trois ans et demi. J’ai signé pour rester et jouer ici, pas pour autre chose. On parle de ce match et pas d’autre chose. Le plus important, c’est Marseille. Pas moi. » Pas gagné…