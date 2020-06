OM – Mercato : Thauvin courtisé, une destination revient avec insistance

Il y a quelques mois, déjà, alors que la situation financière de l’OM n’était pas aussi dégradée, plusieurs sites italiens faisaient état d’un intérêt du Milan AC pour l’attaquant Florian Thauvin. A l’époque, personne n’imaginait réellement le joueur susceptible de traverser les Alpes, alors que le club phocéen filait tout droit vers la Ligue des Champions et que Thauvin était attendu sur les terrains.

Forcément, le fait que Thauvin n’ait plus qu’un an de contrat, et que son club souhaite le vendre dès cet été, pousse certaines rumeurs à revenir sur le devant de l’actualité. Ainsi, et selon Calciomercato, le Milan AC aurait de nouveau coché le nom du Français. Autre club intéressé : la Roma.

Demeure toutefois une question : pourquoi Thauvin rejoindrait le Calcio alors qu’il n’a jamais caché son envie de disputer la C1 avec le club phocéen ?

Florian #Thauvin would be an excellent addition to our squad and at only €20 million, an excellent market opportunity… The problem is that we will have to convince him to come over many other top teams…#ForzaMilan #milannews #TransferNews pic.twitter.com/85ztn8pSjq

— Milan Media (@MilanMedia1) June 21, 2020