OM – Mercato : Thauvin finalement bradé ?

Contraint de ramener son déficit de 90 M€ à 30 M€ d’ici le 30 juin, l’Olympique de Marseille devra vendre un ou plusieurs bijoux de famille à la fin de la saison. Florian Thauvin pourrait en faire partie, comme l’annonce France Football dans son édition du jour. Mais pas au prix imaginé il y a deux étés par son président, Jacques-Henri Eyraud (80 M€)…

« Si, un temps, l’OM a eu la folie des grandeurs concernant son attaquant, désormais, il paraît acquis que la valeur de l’international français n’excédera pas les 20 millions d’euros… »

OM, inventaire avant ouverture : le mercato de l’OM à la loupe https://t.co/tb5GL2rElq — France Football (@francefootball) March 16, 2020

« Plus que sa longue blessure, l’OM pourrait être confronté à une autre difficulté. Car avec un salaire estimé à 400.000€ par mois, le clan Thauvin sait bien qu’il ne sera pas simple de trouver un club capable de s’aligner. En fin de contrat en juin 2021, il se dit de plus en plus que le buteur marseillais pourrait décider d’aller jusqu’à la fin de son contrat afin de signer libre l’an prochain avec une solide prime à la signature. »