OM – Mercato : Thauvin pourrait faire un choix très douloureux pour le club

Florian Thauvin, l’ailier de l’OM, va forcément devenir un enjeu central dans les mois qui viennent pour le club phocéen.

Si l’OM a pour le moment concentré sur les salaires de ses joueurs et la manière dont il faudra terminer la saison, les cas particuliers vont rapidement revenir sur le devant de la scène. D’autant plus que le club phocéen va avoir besoin de vendre.

La crise actuelle ne va pas arranger les affaires financières d’un club déjà dans le rouge. Et si les noms de Sanson, Lopez, Kamara ou Caleta-Car sont évoqués, le cas Florian Thauvin pourrait devenir central. Malgré la blessure qui a plombé sa saison, l’ailier champion du monde intéresserait plusieurs clubs étrangers. Et avec une fin de contrat en 2021, l’OM se retrouve au pied du mur pour réaliser une vente juteuse.

Sauf qu’à en croire les informations du journaliste de RMC Sport Florent Germain, l’ailier marseillais aurait en tête une possibilité bien douloureuse pour les finances marseillaises. « Soit il attend un peu plus d’un an il part libre. Il ne faut pas exclure cette possibilité du tout. D’autant que le clan Thauvin a été un peu froissé parce qu’ils auraient vu d’un bon œil une proposition de l’OM, notamment sur la période durant laquelle il était blessé. C’était peut-être le moment de lui proposer un prolongation. Mais qui dit prolongation dit augmentation, c’est le problème. Et l’OM qu veut réduire sa masse salariale n’a pas les moyens de prolonger Florian Thauvin, mais ça reste une possibilité qu’il aille jusqu’en 2021 ». Un salaire énorme à supporter pendant un an et aucune indemnité de transfert à la fin. Forcément l’un des pires scénarios à envisager pour la direction marseillaise.