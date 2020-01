OM – Mercato : Thauvin pourrait ruiner les plans d’Eyraud et Zubizarreta

true

Libre à l’été 2021, Florian Thauvin aurait tout intérêt à rester encore un an et demi à l’OM avant de partir libre. Ce qui n’arrangerait pas son club.

Présenté comme le joueur le plus bankable d’un effectif marseillais qui n’en compte pas beaucoup, Florian Thauvin pourrait être vendu cet été afin de renflouer des caisses désespérément vides. A condition toutefois qu’il joue enfin, lui qui n’a pris part qu’à quelques minutes depuis le début de la saison. Et à condition aussi qu’il n’ait pas une autre idée en tête, comme l’a expliqué un journaliste du site footballclubdemarseille.fr.

« Thauvin, on ne pourra jamais lui reprocher l’amour du maillot, on sait qu’il aime l’OM, qu’il aime le club. Il n’y a aucun doute là dessus, par contre un joueur a un plan de carrière. Et le plan de carrière, c’est aussi l’argent. Il a un bon contrat à Marseille mais en étant champion du monde, il ambitionne aussi de décrocher un contrat supérieur. »

« Donc s’il ne peut pas le faire à l’OM, il va avoir envie de le faire à l’étranger et peut-être que lui se dit : « Ça vaut le coup de faire une dernière belle saison avec l’OM en étant en Ligue des champions et si je pars libre, non seulement je peux négocier un gros contrat mais en plus je peux prendre une belle prime à la signature ». Donc sur l’aspect financier, Thauvin a tout intérêt à partir libre en 2021 ! »