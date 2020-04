OM – Mercato : Thauvin poussé à faire un choix douloureux pour Eyraud

true

Alors que l’OM se retrouve dans l’obligation de remplir les caisses, le dossier Florian Thauvin pourrait se conclure de manière décevante.

Dans les semaines qui viennent, l’OM va devoir faire des arbitrages douloureux. Malgré la belle saison sportive, le déficit du club ajouté à la crise actuelle devrait dessiner une cure d’austérité. Le club olympien pourrait donc devoir vendre quelques actifs.

Parmi eux, la situation de Florian Thauvin est délicate. L’ailier champion du monde, malgré sa blessure à la cheville, reste une belle valeur marchande du club. Sauf que son contrat qui se termine dans un an est une vraie menace. D’autant plus si Thauvin suit le conseil d’un certain Christophe Dugarry.

Sur l’antenne de RMC, le consultant a conseillé à Thauvin de rester à l’OM une saison de plus pour partir libre à l’été 2021. « L’objectif de Thauvin, c’est le championnat d’Europe en 2021, qui aurait pu lui passer sous le nez suite à sa blessure. D’où l’intérêt de rester dans un environnement confortable. C’est un excellent joueur, il a des qualités, il est champion du monde, mais on a du mal à voir des clubs étrangers s’intéresser à lui. Il y a eu aussi cet échec à Newcastle qui a été troublant.

Pourtant c’est un garçon hyper agréable, hyper gentil, qui a toujours tout donné sur le terrain, mais il n’y a pas de gros clubs qui arrivent à s’intéresser à lui. Vu la conjoncture actuelle, s’il veut aller dans l’un de ces gros clubs, il faut qu’il y aille libre. Je ne suis pas persuadé que si l’OM demande 40, 50, 60 millions d’euros que des clubs soient prêts à mettre ces sommes-là ». Un choix qui serait très néfaste pour les finances marseillaises, contraintes d’assumer un gros salaire un an de plus sans contrepartie.