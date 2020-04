OM – Mercato : un agent fait de la pub pour Morgan Sanson en Italie

true

Un agent qui a ses entrées en Italie a expliqué que l’AC Milan devait foncer pour le milieu de terrain de l’OM Morgan Sanson.

Depuis un an, Morgan Sanson est le nom qui revient le plus souvent quand il est question pour l’OM de vendre un joueur afin de renflouer ses caisses. Jusqu’à présent, l’ancien Montpelliérain semblait devoir prendre la route de l’Angleterre, où son profil a plu à West Ham, Everton et Newcastle.

Mais l’agent Malu Mpasinkatu lui verrait plutôt un destin italien. Interrogé par le site Milan News, il a en effet conseillé aux Rossoneri, désormais en quête de joueurs jeunes et à la valeur réduite, de foncer sur celui qui a crevé l’écran lors de la première partie de saison de l’OM.

Sanson la bonne affaire du mercato… #mercatOMhttps://t.co/d44KWqYtPg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 30, 2020

« J’aime vraiment Morgan Sanson, milieu de terrain de Marseille. Ce serait le bon moment pour l’attraper, il a des qualités techniques remarquables. Ce serait un bon profil pour ce que Milan cherche. Il est prêt pour moi. Il peut jouer partout au milieu. Avec lui, le Milan ferait une très belle affaire. »