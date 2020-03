OM – Mercato : un agent met un bémol sur un départ juteux de Sanson

true

Le rapport de la DNCG publié il y a quelques jours l’a encore rappelé, la situation économique de l’OM est toujours très précaire. Quelque soit la fin de saison marseillaise, les finances sont exsangues et le besoin de renflouer les caisses sera présent.

En conséquence, les plus fortes valeurs marchandes du club pourraient être utilisées pour mieux respirer. Et tous les regards sont tournés vers Morgan Sanson, régulièrement annoncé sur le départ. Néanmoins, en plus du refus, confié par ses proches, de se voir forcer la main, le milieu de terrain pourrait également compliquer son départ pour une autre raison.

Dans les colonnes de 20 Minutes, l’agent Stéphane Courbis explique que si des offres intéressantes tombent, celles-ci ne seront peut-être pas à la hauteur suffisante sur tous les plans pour Sanson. « C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives », a résumé Courbis.