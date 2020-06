OM – Mercato : un ancien buteur italien candidat au poste de directeur sportif

true

Sans directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarretta, l’OM prospecte différents profils. Fabrizio Ravanelli intéressé par le poste.

Le futur de l’OM est incertain. En proie à des difficultés financières, les Phocéens recherchent en priorité leur nouveau directeur sportif. D’un commun accord, l’OM et Andoni Zubizarreta ont décidé de se séparer au terme de la saison tronquée de Ligue 1.

Depuis, les supporters marseillais attendent le successeur. Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, a posté sur le réseau social linkedIN le profil type du futur DS. Si Olivier Pickeu semble une des pistes en réflexion, d’autres candidatures arrivent sur le bureau des décideurs olympiens. Dans un entretien accordé au média Le Phocéen, Fabrizio Ravanelli (51 ans) se porte candidat pour briguer le poste. L’ancien buteur de l’OM (1997-1999) clame depuis longtemps son envie de revenir sur la Canebière : « C’est un poste qui m’intéresse. Ce n’est un secret pour personne que l’OM reste toujours dans mon coeur. Dès mon arrivée à Marseille, je suis tombé amoureux de cette ville et des supporters. C’est difficile à expliquer, mais je pense que nos mentalités correspondaient parfaitement. »

Puis, le Transalpin a abordé sa vision de la fonction de directeur sportif : « C’est un poste crucial dans un club. Il doit être occupé par quelqu’un d’expérience, qui connait les réseaux du football international. Je suis issu de la Serie A. J’ai connu la France, la Premier League et même l’Écosse en tant que joueur. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de relations dans le monde du football puisque je n’en suis jamais sorti. Il faut aussi avoir de bonnes relations avec l’extérieur, notamment les supporters. C’est mon cas à l’OM. »

« L’OM a besoin de joueurs de caractère »

Avec des caisses vides, le futur responsable du mercato olympien devra faire des miracles pour renforcer l’effectif. Questionné sur cet état de fait, Ravanelli s’est montré optimiste. Il a également apporté le profil type de joueurs qui peut s’adapter à merveille au bouillant contexte olympien : « C’est un marché particulier où il faudra avoir de bonnes idées. Je connais évidemment tous les joueurs italiens, mais pas seulement, parce que c’est mon travail. Je suis très documenté sur les joueurs en France, en Angleterre, en Allemagne… Donc oui, des idées, il y en a, et notamment en Italie où il y aurait de très bons coups à faire pour des prêts. Mon opinion sur le sujet, c’est que l’OM a besoin de joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour ce maillot, comme on l’a vu cette saison. C’est un maillot qui pèse lourd et qu’il faut être capable d’assumer. Il ne faut pas se tromper sur les choix et on doit toujours penser à cette caractéristique quand on choisit un joueur pour l’OM. » Pour la succession de « Zubi », l’organigramme marseillais ne manquera pas de prétendants.