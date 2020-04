OM – Mercato : un ancien du LOSC pour remplacer Maxime Lopez ?

true

En difficulté au FC Séville, Rony Lopes (24 ans) pourrait bien revenir en Ligue 1 se relancer. L’OM est sur le coup.

C’est acquis : l’Olympique de Marseille ne disposera pas de gros moyens pour se renforcer à l’été 2020. Alors que la priorité du club est d’abord de vendre pour redresser des finances en situation difficile, le club phocéen cherche malgré tout – par le biais d’Andoni Zubizarreta – à faire quelques jolis coups pour combler les départs. Le récent rapprochement avec le FC Séville (Maxime Lopez, Bouna Sarr) pourrait d’ailleurs permettre d’en réaliser un.

Rony Lopes en prêt, la bonne idée à coût zéro signé Zubi

Ancien joueur du LOSC et de l’AS Monaco, Rony Lopes (24 ans) traverse actuellement une période compliquée en Andalousie. Arrivé à l’été 2019 pour 25 M€ et précédé d’une flatteuse réputation, l’international portugais connait une première saison désastreuse en Liga avec seulement 12 matches toutes compétitions confondues avec Séville pour 556 minutes jouées et une passe décisive. En situation d’échec et sous contrat longue durée (2024), Lopes est le joueur idéal à relancer pour l’OM.

D’après « Mundo Deportivo », Andoni Zubizarreta aurait déjà commencé à discuter d’un prêt pour le relancer. Une manière de laisser partir Maxime Lopez avec l’esprit plus léger ? L’idée est lancée même si, sur le dossier, l’OM est en concurrence avec le club turc de Fenerbahçe.